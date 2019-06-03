موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس العيد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد لطقس الغد.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

استقبال 20 مليون طن أغذية وبضائع خلال شهرين.. والرقابة ترفض 1921 رسالة

استقبلت الموانئ والمنافذ المصرية قرابة 20 مليون طن من الأغذية والبضائع والمنتجات الصناعية، خلال شهرين، عبر أكثر من 110 آلاف رسالة واردات، رفضت الرقابة 1921 رسالة منها.

صندوق تحيا مصر: أجرينا 1000 عملية جراحية للمياه البيضاء مجانا فى رمضان

أعلن صندوق تحيا مصر إجراء 1000 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء مجانا خلال شهر رمضان، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف والعلاج المبكر لمُسبّبات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجرياً، الموافق 3 يونيو، وهو "يوم الرؤية".

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

تتابع مصر ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، وتعرب مصر عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

أنفوجراف .. رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر، داعيا الله أن يعيده على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات.

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى، اليوم، الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية" .

البابا تواضروس: تعبير "أقباط المهجر" ليس دقيقاً وكلنا مصريين

رفض قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وصف أقباط الخارج بالتعبير "أقباط المهجر"، مؤكدًا إنه ليس تعبيرًا دقيقًا لأنهم مصريين ولكن لتَجَمُّعَهم فى الكنائس أصبح التعبير دارج لكنهم مسيحيون، ديانتهم مسيحية يعيشون فى بلاد مختلفة.