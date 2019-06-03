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مواليد وزواج وتعليم وسياحة فى الإصدار الجديد لكتيب "اللمحة الإحصائية" 2019

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:19 م
مواليد وزواج وتعليم وسياحة فى الإصدار الجديد لكتيب "اللمحة الإحصائية" 2019 اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إصداره لكتيب " اللمحة الإحصائية - مصـر 2019"، والذى اشتمل على أحدث المؤشرات والمعدلات من إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى الإحصاءات السكانية والمواليد والوفيات والزواج والطلاق.

 

كما تضمن الإصدار الجديد عدد من الإحصاءات الاجتماعية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى/ التعليم الجامعى، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من المؤشرات الصحية والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصاءات الإقتصادية التى تغطى إحصاءات التجارة الخارجية والمالية.

 

يشتمل الإصدار الجديد أيضاً على، مؤشرات حول الإحصاء الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة، وقد أوضح الجهاز فى بيان له اليوم، أن هذا الغصدار يتميز بتضمنه بيانات ومعلومات خلال الأعوام 2017، 2018، 2019، وهو ما يعكس التغيرات الأخيرة التى طرأت على تلك الأنشطة.

 

وذكر الجهاز فى بيانه أن الإصدار الجديد متاح على الموقع الالكترونى الرسمى له، وذلك فى إطار حرص الجهاز على إتاحة وتوفير احتياجات مستخدمى البيانات من متخذى القرار والباحثين والأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.


اللمحة الاحصائية

اللمحة الاحصائية 2019

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