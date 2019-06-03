مميش: عبور 50 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 50 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة 1.5 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MAERSK HERRERA" التى ترفع علم سنغافورة، بحمولة 150 ألف طن، قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.7 ألف طن، أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "MAERSK Hibalvo"، التى ترفع علم سنغافورة بحمولة 160 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مصر.