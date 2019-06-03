مقتل مسلح فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بولاية "جامو وكشمير"

نيودلهى (أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية فى الهند، اليوم الاثنين، بمقتل مسلح واحد على الأقل فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن فى منطقة "شوبيان" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة من المسلحين مازال مستمرا، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية (جامو وكشمير) وآخر باكستانى باسم (آزاد جامو وكشمير).