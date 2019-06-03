مصر للطيران تلغى رحلتها إلى السودان بسبب تطورات الأحداث فى الخرطوم

كتب محمود عبد الغنى

قال مصدر مسؤول فى شركة مصر للطيران، إنه نظرا للأحداث الجارية التى تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، تقرر إلغاء رحلة الشركة رقم MS 855 التى كان مقررا إقلاعها فى الرابعة من عصر اليوم، من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم الدولى.

وأضاف المصدر، أن مركز العمليات المتكاملة التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية، يتابع تطورات الموقف فى البلد الشقيق أولا بأول، لمعرفة مستجدات الأوضاع وأى جديد فى هذا الشأن.

وأهابت شركة مصر للطيران بالسادة عملائها المسافرين، ضروره مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران "call Centre" على رقم 1717 من أى هاتف محمول، أو 090070000 من أى خط أرضى، لمعرفة مزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.