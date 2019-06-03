سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تسير 4 رحلات فى ختام نقل معتمرى فلسطين السعودية

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:08 ص
مصر للطيران تسير 4 رحلات فى ختام نقل معتمرى فلسطين السعودية مصر للطيران
كتب هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تختتم الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، جسرها الجوي لنقل المعتمرين الفلسطينيين، حيث تسير 4 رحلات جويه إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لنقل 1100 معتمر فلسطيني لأداء مناسك العمرة.

وقال مصدر، الشركة تمكنت من نقل 11900 معتمر على متن 52 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى تقوم بموجبه بتسيير ٥٦ رحلة جوية، لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وكانت الشركة قد بدأت  تسيير تلك الرحلات الخاصة  يوم 4 مارس الماضى والتى تستمر حتى 5 يونيو المقبل ، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.

 


عمره رمضان

مطار القاهره

مصر للطيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

انفراد فيديو وصور.. اليوم السابع فى منزل حسن حسني بعد شائعة وفاته.. الفنان الكبير يوجه كلمة للجمهور: "سيبوني أعيد بالكحك من غير شائعات.. ربنا ما يحرمنى منكم".. وهنيدى: "ربنا يديك الصحة يا أبويا.. ياعم الناس"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم الاثنين 3/6/2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بالإجازة

حظك اليوم الاثنين 3/6/2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استمتع بالإجازة

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

حظك اليوم الاثنين 3/ 6/ 2019 برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. سافر فى أقرب فرصة

مصادر: تركي آل الشيخ يوافق على بيع حصته فى بيراميدز لسالم الشامسى والرميثى

مصادر: تركي آل الشيخ يوافق على بيع حصته فى بيراميدز لسالم الشامسى والرميثى

رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة