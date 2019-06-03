مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق ههيا _ الزقازيق بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بطريق ههيا- الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث باستقبال مستشفي ههيا العام وإخطار نيابة ههيا العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بطريق "ههيا- الزقازيق" أمام قرية صبيح دائرة مركز ههيا.

وتبين من التحريات الأولية، تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية صبيح، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم، وتم التحفظ على الجثث بمستشفى ههيا العام، وإخطار النيابة العامة.