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مشكلة تعطيل جوجل ويوتيوب أثارت غضب المستخدمون فى إسبانيا وفرنسا والبرازيل

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:37 م
مشكلة تعطيل جوجل ويوتيوب أثارت غضب المستخدمون فى إسبانيا وفرنسا والبرازيل شركة جوجل
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية، إن مشكلة تعطل جوجل ويوتيوب لخمس ساعات فى الولايات المتحدة الأمريكية الأحد الماضى، أثرت أيضا على إسبانيا وفرنسا والبرازيل، وأثارت حالة من الغضب بسبب عدم تمكن المستخدمين مباشرة عملهم.

 

ومن ضمن الخدمات التى تم تعطيلها جوجل درايف وأدوات التحرير وعرض المستندات إضافة إلى صوت جوجل واثنين من أهم محركات البحث الداخلية لجوجل كلاود سيرفس وكوميوت انجن قد أصيبوا بالعطل أيضا.

 

وأكدت الشركة أن المشكلة الرئيسية قد تم حلها للغالبية العظمى من المستخدمين وسيتم إيجاد حل أفضل فى المستقبل القريب، كما نشر فريق يوتيوب على حساب تويتر الخاص به، نحن نعمل على إصلاح الخدمة .

 

وأشارت الصحيفة إلى أن فى إسبانيا اشتكى عدد كبير من أن محرك البحث بجوجل أيضا معطل وهوما اثر عليهم بشكل مباشر فى أداء عملهم.

 


اسبانيا

جوجل

يوتيوب

الولايات المتحدة الامريكية

البرازيل

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