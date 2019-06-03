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مستشارة الاتحاد الأفريقى تبحث قواعد الإجراءات الخاصة بالقمة المقبلة

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:33 ص
مستشارة الاتحاد الأفريقى تبحث قواعد الإجراءات الخاصة بالقمة المقبلة السفيرة نميرة نجم
أديس أبابا (أ ش أ)

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بحثت السفيرة نميرة نجمً المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى اليوم الاثنين، مع الخبراء القانونيين للمنظمات الأفريقية شبه الإقليمية قواعد الإجراءات الخاصة بالقمة الأفريقية القادمة المقرر انعقادها فى شهر يوليو المقبل بالنيجر.

تعد القمة المقبلة الأولى من نوعها التى يتم فيها التنسيق بين الاتحاد الأفريقى وتلك المنظمات.

كما تم مناقشة إدخال التعديلات اللازمة على بروتوكول التعاون بين المنظمات تلك وبين الاتحاد الأفريقى والذى اعتمد فى 2008 وكان يجب مراجعته ليتواكب مع أجنده أفريقيا 2063 التنموية وقرارات الاتحاد الأفريقى بضرورة التنسيق بين تلك المنظمات والاتحاد من أجل تعزيز عملية الاندماج الأفريقى.

 


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القمه الافريقيه

النيجر

المستشاره الافريقيه

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