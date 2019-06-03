"مرور القليوبية" يضبط عاطلا لقيامه بأعمال بلطجة فى المواقف

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث المرور بالقليوبية القبض على عاطل لقيامه بممارسة أعمال البلطجة بمواقف طوخ تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث المرور بحملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والذين يمارسون أعمال البلطجة والسمسرة بالمواقف وتم ضبط محمد.خ،45 عاما، عاطل ومقيم شارع مجلس المدينة – دائرة مركز طوخ،حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام موقف كوبرى طوخ تجاه بنها، دائرة مركز طوخ،بدون وجه حق،وضبط بحوزته مبلغ 50 جنيه من متحصلات عمله الإثم من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5763 لسنة 2019م جنح مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.