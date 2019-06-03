مركز بصيرة: متوسط كعك العيد 74 جنيها.. وأعلى سعر 250 للكيلو بـ"عين الجمل"

كتب هانى الحوتى

أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، مسحا ميدانيا فى عدد من المحلات ذات المستوى المرتفع والمتوسط والعادى بالقاهرة الكبرى، لمعرفة متوسط أسعار الكحك، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأظهرت النتائج، أن أسعار الكحك السادة فى الأسواق تتراوح بين 65 و160 جنيها للكيلو جرام، بمتوسط 109 جنيهات، إذ يصل متوسط الأسعار إلى 141 فى المحلات ذات المستوى المرتفع، و111 جنيها فى محلات المستوى المتوسط، و74 جنيها فى المحلات ذات المستوى العادى والمخابز.

وتراوحت أسعار الكحك بالملبن بين 65 و150 جنيها للكيلو جرام بمتوسط 104 جنيهات، ولوحظ أن بعض المحلات ذات المستوى المرتفع لا توفر الكحك بالملبن هذا العام، ويصل متوسط الأسعار إلى 136 جنيها فى المحلات ذات المستوى المرتفع، و107 جنيهات فى محلات المستوى المتوسط، بينما يصل متوسط أسعار الكحك بالملبن إلى 75 جنيها فى المحلات ذات المستوى العادى أو المخابز.

وشملت قائمة الأسعار الكحك بعين الجمل الذى تراوح بين 80 و250 جنيها للكيلو جرام، بمتوسط 158 جنيها، ويصل متوسط أسعار الكحك بعين الجمل إلى 206 جنيهات للكيلو جرام في المحلات ذات المستوى المرتفع، و153 جنيها فى المحلات المتوسطة، و100 جنيه فى المخابز ومحلات المستوى العادى.

وأظهرت النتائج أن أسعار "البتى فور" تتراوح بين 60 و210 جنيهات للكيلو جرام، بمتوسط 118 جنيها، ويصل متوسط الأسعار إلى 163 جنيها فى محلات المستوى المرتفع، و124 جنيها فى المستوى المتوسط، و77 جنيها فى المخابز ومحلات المستوى العادى. بينما تراوحت أسعار الغُريِّبة السادة بين 50 و210 جنيهات للكيلو جرام، بمتوسط 118 جنيها، ووصل متوسط السعر فى محلات المستوى المرتفع إلى 166 جنيها، والمحلات المتوسطة 124 جنيها، والمخابز والمحلات العادية 74 جنيها.

وارتفعت أسعار "الغُريِّبة" بالفستق لتتراوح بين 140 و252 جنيها بمتوسط 203 جنيهات للكيلو جرام، ولم يكن هذا النوع من الغُريّبة متوفرًا بشكل كبير فى المحلات ذات المستوى المرتفع، بينما وصل سعره إلى 187 جنيها للكيلو فى محلات المستوى المتوسط، ولم يكن متوفرا نهائيا فى محلات المستوى العادى والمخابز.

وأشار المركز فى تقريره حول النتائج، إلى أن بيانات المسح جُمعت يوم الخميس 30 مايو الماضى، وذلك من خلال زيارة 15 نقطة بيع فى نطاق القاهرة الكبرى، تتوزع على المناطق المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة من حيث المستوى الاقتصادى.