مرصد الأزهر يستعرض جهوده بعد مرور 4 سنوات على افتتاحه

كتب لؤى على

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم، تقريرًا مفصلًا حول أهم الإصدارات والتقارير والمشاركات والملفات التى تناولها المرصد بالدراسة والتحليل خلال السنوات الأربع الماضية منذ افتتاحه، ليكون أحد أهم دعائم الأزهر الحديثة.

أشار التقرير أن المرصد الذى تمَّ افتتاحه فى 3 يونيو 2015، يعمل باثنتى عشرة لغة حيَّة فى محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها التنظيمات الإرهابية فى عقول النشء والشباب، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا" وخطاب "الكراهية"، والوقوف على أحوال المسلمين فى العالم.

وذكر التقرير، أن المرصد أصدر خلال هذه الفترة 30 كتابًا ودراسة باللغة العربية، أبرزها: دراسة "هل ترنَّحت الآلة الإعلامية لداعش؟" و"أين ذهبت عناصر داعش؟"، وكتاب "مسلمو العالم" و"استراتيجية داعش فى استقطاب الشباب" و"العائدون من داعش"، بالإضافة إلى 10 كتب باللغات الأجنبية.

وأضاف التقرير، أن عدد المتابعات والأخبار التى أعدتها وحدات المرصد على مدار تلك السنوات الأربع، بلغ أكثر من 20 ألف تقرير ما بين يومى واسبوعى ونصف شهرى وشهرى، مشيرًا إلى أن عدد المنشورات التى أعدها المرصد باللغة العربية على صفحات التواصل الاجتماعى وصل إلى 1600 منشور، و2647 آخرين باللغات الأجنبية.

وتابع التقرير، أن عدد الموضوعات التى نُشرت باللغة العربية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بلغ 1900 منشور، بالإضافة 2100 آخرين باللغات الأجنبية، لافتًا إلى أن المرصد استقبل 98 زيارة من شخصيات عالمية عامة وسياسيين بارزين، وأنه شارك فى أكثر من 50 فعالية دولية، وزار من خلال المؤتمرات وقوافل السلام أكثر من 29 دولة فى مختلف أرجاء العالم.