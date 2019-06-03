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محافظ كفر الشيخ يسلم سيارة إغاثة وونش طبلية و4 سيارات 2 كبينة لإدارة المرور

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:51 م
محافظ كفر الشيخ يسلم سيارة إغاثة وونش طبلية و4 سيارات 2 كبينة لإدارة المرور محافظ كفرالشيخ يسلم سيارة إغاثة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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سلم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، معدات وسيارات إدارة مرور كفر الشيخ، لرفع كفاءة جهاز المرور بالمحافظة، بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، العقيد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، العقيد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، النقيب أحمد حسن، رئيس حملة المرور ووحدة الأمن، وعددا من القيادات التنفيذية.

 

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تسليم سيارة إغاثة، حديثة بها مولد كهربائى سويدى، وكومبروسر هواء وكوريك هيدروليكى ومنشار كهربائى وطقم عدة وتجهيزات متكاملة، وونش طبلية لحمل المركبات، و4 سيارات 2 كبينة لإدارة المرور بكفر الشيخ، وذلك لرفع كفاءة وأداء الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والطريق الدولى الساحلى.

 

كما كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة، وضمان وصول مياه الشرب إلى أطراف الشبكات والقرى والتجمعات السكنية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب وترشيد استهلاكها.

 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.


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