محافظ قنا: توريد 159 الف و 851 طن قمح لصوامع وشوّن المحافظة

قنا - وائل محمد

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، على متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مشيراً الى أنه حتى الأن تم توريد 159 الف و 851 طن قمح، لافتا الى أن المحافظة تستهدف استلام 190 الف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذى بدأ في 15 ابريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل .



وذكر الهجان انه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من ( التموين ، الزراعة ، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط .



وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في اسرع وقت ممكن وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح .



من جانبه ذكر احمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أن كميات القمح الموردة لشوّن وصوامع المحافظة والتي بلغت 159و 851 طن موزعة كما يلى 62 ألف و 588 طن تم توريدها إلى الشوّن والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا و 97 ألف و 14 طن تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و 249طن تم توريدها إلى الشوّن التابعة للبنك الزراعى.