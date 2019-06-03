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محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.62%

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:59 م
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.62% محافظ سوهاج يعتمد النتيجة
سوهاج – عمرو خلف

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اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج نتيجة امتحانات دور مايو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 84.62% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية .
 
كما اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الاعدادية المهنية للعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح 73% على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع 80.7%، والمكفوفين 40%.
 
 
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ وجه بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا الى أهمية دور التربية والتعليم فى تخريج أجيال واعدة.
 
وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 70 ألف 566 طالب وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 69 ألف و326 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 59 ألف 715 طالب وطالبة بنسبة نجاج 84.62%، فيما حصل 150 طالب وطالبة على الدرجات النهائية .
 
 
 
 

سوهاج

الشهادة الاعدادية

محافظ سوهاج

التربية والتعليم

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