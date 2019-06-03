محافظ سوهاج : توريد 113 أف طن من القمح الى الشون والصوامع

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إن صوامع وشون المحافظة، شهدت توريد 113 ألف و555 طن من القمح، منذ بدء الموسم 15 أبريل الماضى، حتى اليوم الاثنين، وأضاف أن مساحات الأراضى المزروعة بالقمح فى المحافظة، وفق الحصر الفعلى لمديرية الزراعة، بلغ 207 آلاف و75 فدانا موزعة على مراكز المحافظة، لذا من المتوقع توريد 120 ألف طن خلال الموسم الحالى.

يُذكر أن، اللجنة المشكلة لمتابعة منظومة توريد القمح، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية، تعمل على تذليل كل العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات التوريد، وتعمل على تسهيل الإجراءات على كل المزارعين.