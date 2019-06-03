محافظ بنى سويف: تخصيص ساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز لصلاة عيد الفطر

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف: إنه تم تخصيص ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وجموع المواطنين، وذلك بالإضافة إلى تخصيص 140 ساحة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأوقاف والأزهر والوحدات المحلية.

وأعلن المحافظ فى بيان له أنه تم توفير 14 من المتخصصين فى ترجمة لغة الإشارة بـ"التناوب" فى 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بنى سويف (مسجد عمر بن عبد العزيز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل) و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى، لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وذلك فى إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية فى مجال تمكين ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وضمن مبادرة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة فى عدد من المساجد الرئيسية بواسطة مترجمى لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة، والتى يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج أول أيام عيد الفطر المبارك يتضمن العديد من الفقرات التى تعكس أجواء رائعة بهذه المناسبة ورسم البسمة وإدخال البهجة إلى قلوب أهالى المحافظة من خلال فقرات غنائية وكرنفالية متميزة ويشترك فى تنفيذها قطاعات الشباب والرياضة والثقافة وشباب الكشافة تحت إشراف الوحدة المحلية.

وأشار المحافظ إلى الترتيبات التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية من المرور والمرافق لتسيير الحركة المرورية وتجنب التكدس والاختناقات بالشوارع والميادين وخاصة خلال الاحتفال بالعيد، مؤكدا على تكثيف حملات النظافة والتجميل بكافة المراكز والمدن لإضفاء المظهر الجمالى على الاحتفالات ورفع كافة المخلفات وأماكن تجمعات القمامة وتوزيع صناديق القمامة بمختلف الميادين والشوارع وأمام المتنزهات والحدائق العامة.