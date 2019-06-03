سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 07:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: تخصيص ساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز لصلاة عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:38 م
محافظ بنى سويف: تخصيص ساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز لصلاة عيد الفطر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف: إنه تم تخصيص ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بمشاركة القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وجموع المواطنين، وذلك بالإضافة إلى تخصيص 140 ساحة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأوقاف والأزهر والوحدات المحلية.

 وأعلن المحافظ فى بيان له أنه تم توفير 14 من المتخصصين فى ترجمة لغة الإشارة بـ"التناوب" فى 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بنى سويف (مسجد عمر بن عبد العزيز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل) و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى، لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وذلك فى إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية فى مجال تمكين ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وضمن مبادرة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة فى عدد من المساجد الرئيسية بواسطة مترجمى لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة، والتى يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج أول أيام عيد الفطر المبارك يتضمن العديد من الفقرات التى تعكس أجواء رائعة بهذه المناسبة ورسم البسمة وإدخال البهجة إلى قلوب أهالى المحافظة من خلال فقرات غنائية وكرنفالية متميزة ويشترك فى تنفيذها قطاعات الشباب والرياضة والثقافة وشباب الكشافة تحت إشراف الوحدة المحلية.

 وأشار المحافظ إلى الترتيبات التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية من المرور والمرافق لتسيير الحركة المرورية وتجنب التكدس والاختناقات بالشوارع والميادين وخاصة خلال الاحتفال بالعيد، مؤكدا على تكثيف حملات النظافة والتجميل بكافة المراكز والمدن لإضفاء المظهر الجمالى على الاحتفالات ورفع كافة المخلفات وأماكن تجمعات القمامة وتوزيع صناديق القمامة بمختلف الميادين والشوارع وأمام المتنزهات والحدائق العامة.

 


بنى سويف

عيد الفطر

صلاة العيد

العيد قى بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة