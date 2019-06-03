محافظ الغربية: غلق 12 مزرعة دواجن إدرايًا لمدة 3 أشهر لمخالفتها القانون

قرر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، غلق 12 مزرعة دواجن بمركزى طنطا والمحلة الكبرى وذلك لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع والقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009.

جاء ذلك بناءً على ما تم عرضه فى مذكرة مديرية الطب البيطرى بالغربية التى توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية للسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور ومنع انتشاره من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حية من المزارع للتأكد من سلامتها.

وفى السياق ذاته أكد محافظ الغربية أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى بالمحافظة وذلك لمنع انتشار الأمراض التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على كل القطاعات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.