محافظ الجيزة يصدر حركة تعينات محدودة ببولاق وحى شمال

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف محمد جمال محمد محمود، من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للعمل نائباً لرئيس جهاز تشغيل ورعاية الخريجين بالمحافظة .



وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أحد المؤسسات الحكومية الهامة التى تستهدف مواجهة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال منحهم قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .



كما أصدر المحافظ قراراً بتكليف أحمد سعيد عبدالعزيز السيد ،من العاملين بحى العجوزة نائباً لرئيس حى شمال الجيزة ، وتكليف سيد عبدالله السيد حسين من العاملين بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة نائباً لرئيس حى بولاق الدكرور للنظافة .





وقال المحافظ، بحسب بيان صحفى صادر عن المحافظة ، أن ذلك يأتى إستمراراً لجهود المحافظة فى الدفع بالكوادر الشابة فى المناصب القيادية وحرصاً على المزيد من تنشيط العمل داخل إدارات المحافظة.