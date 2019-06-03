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محافظ الجيزة يصدر حركة تعينات محدودة ببولاق وحى شمال

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:16 ص
محافظ الجيزة يصدر حركة تعينات محدودة ببولاق وحى شمال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف محمد جمال محمد محمود، من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للعمل نائباً لرئيس جهاز تشغيل ورعاية الخريجين بالمحافظة .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أحد  المؤسسات الحكومية الهامة التى تستهدف مواجهة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال منحهم قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

كما أصدر المحافظ قراراً بتكليف أحمد سعيد عبدالعزيز السيد ،من العاملين بحى العجوزة نائباً لرئيس حى شمال الجيزة ، وتكليف سيد عبدالله السيد حسين من العاملين بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة نائباً لرئيس حى بولاق الدكرور للنظافة . 


وقال المحافظ، بحسب بيان صحفى صادر عن المحافظة ، أن ذلك يأتى إستمراراً لجهود المحافظة فى الدفع بالكوادر الشابة فى المناصب القيادية وحرصاً على المزيد من تنشيط العمل داخل إدارات المحافظة. 
 
 

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