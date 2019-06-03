محافظ الأقصر يدعو ذوى الإحتياجات الخاصة لصلاة العيد بساحة أبوالحجاج

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بخالص التهانى لكافة أبناء محافظة الأقصر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد محافظ الأقصر - فى بيان صحفى - أنه فى هذه المناسبة السعيدة، يجب أن نستقبل عيد الفطر المبارك، بروح الحب والتكاتف والعمل على استقرار الوطن ورفعة شأنه، متمنياً أن يديم الله سبحانه وتعالى نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية فى ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

يذكر أنه فى إطار حرص المحافظة على مشاركة جميع الفئات فرحة الاحتفال بالعيد، فأنه تم دعوة طلاب مدرسة التربية الفكرية وعدد من جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة فئة الصم والبكم، لحضور صلاة العيد بساحة سيدى أبوالحجاج بمدينة الأقصر، حيث سيتم شرح خطبة عيد الفطر بلغة الإشارة عن طريق أحد المتخصصين فى لغة الإشارة، وذلك فى سابقة جديدة تتم لأول مرة فى المحافظة.

ومن جانب أخر كلف اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الفنيين المختصين بسرعة تطهير غرف ومطابق للصرف الصحى بمؤسسة الشمس المشرقة للأيتام بمنطقة العوامية، وذلك بعد طفح المياة بالمؤسسة الخاصة بالأيتام.

وعلى الفور قام أبو النجا عرابى مدير مياة الأقصر بالإشراف على تطهير غرف ومطابق الصرف الصحى لمؤسسة الشمس المشرقه بمنطقة العوامية، وذلك فى إستجابة لشكاوى تخص إنسداد صرف صحى مفاجئ بمؤسسة الشمس المشرقه للأيتام أدى إلى طفح داخل المؤسسة، حيث توجه فريق من الفنيين المختصين للموقع.

ومن خلال الفحص تبين وجود إنسداد داخلى بالمبنى يعوق وصول مياه الصرف إلى المطابق الرئيسية بالشارع والتى يتم تطهرها بشكل دورى وتم التأكد من التطهير لتلك المطابق وحل المشكلة.

كما طالبت الشركة من المواطنين الإتصال الفورى وقت حدوث أى مشكلة طارئة فى المياه أو الصرف بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 و رقم 01147999752، حتى يتثنى متابعة المشكلة بشكل سريع والعمل على حلها.



طفح المياة بمؤسسة الشمس المشرقة للأيتام وتطهر غرف الصرف

تطهير غرف الصرف