محافظ أسيوط: فتح الحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال المواطنين في عيد الفطر المبارك

أسيوط ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على استعداد المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك من خلال فتح الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز المحافظة وتنظيم مشروع العبارات التابع للمحافظة لرحلات نيلية للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة كما سيتم فتح الممشي السياحي المقام على كورنيش الترعة الإبراهيمية بالمجان، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والمؤسسات بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة مراكز المحافظة خاصة خلال أيام العيد متمنياً ان يعيده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الانارة استعداداً لإستقبال المعيدين والمصلين موضحاً إنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات، والتنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات، مضيفاً أن المحافظة كانت قد وضعت خطة خلال الفترة الماضية على إنشاء حدائق عامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسة جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد

كما أرسل محافظ أسيوط، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما هنأ الشعب المصرى العظيم بحلول العيد المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة.

وجاء في نص التهنئة : " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة .. يسعدني أن أرسل إلى سيادتكم صادق التهاني وخالص التحيات كما يطيب لي ولجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم أسمى معاني التهنئة داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتكم الرشيدة ، رعاكم الله ووفقكم وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وأنتم بخير".

و أرسل محافظ أسيوط ايضا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ورئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس ومفتي الجمهورية وشيخ الأزهر الشريف وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة