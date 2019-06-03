محافظة الأقصر تطرح حدائق وبازارات للإستغلال بمزادات علنية.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن تفاصيل طرح وإستغلال بازارات بالممشى السياحى بكورنيش النيل، وإستغلال كافتيريا حديقة الكرنك بارك، وكافتيريا وحديقة الهوست (سوزان مبارك سابقاً)، وإستغلال كافتيريا مركز الإستعلامات السياحى، وذلك بناءاً علي القانون 182 لسنة 2018م واللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998م وفيما لا يتعارض مع أحكام القانون182 لسنة 2018م مكملا لهذا الإعلان.

وفيما يلي تفاصيل طرح المزايدات العلنية العامة بالأقصر:-

أولاً: - حق استغلال حديقة وكافتيريا الهوست لمدة خمس عشر سنة، وذلك بجلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 17/6/2019م، وكراسة الشروط (1000 جنيه)، والتأمين المؤقت(50000 جنيه).

ثانياً: - حق استغلال حديقة وكافتيريا الكرنك بارك لمدة خمس عشر سنة، وذلك جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 18/6/2019م، وكراسة الشروط (1000 جنيه)، والتأمين المؤقت(100000 جنيه).

ثالثا:- حق إستغلال (87) محل وكافتريا ومطاعم ودورات مياه بالممشى السياحي بكورنيش النيل لمدة خمس عشر سنة، وذلك بجلسة المزاد يوم الاربعاء الموافق 19/6/2019م، وكراسة الشروط (1000 جنيه)، والتأمين المؤقت: (5000 جنيه) لكل دورة مياه، و(5000 جنيه) لكل دورة محل 4×4م2، و(7000 جنيه) لكل دورة محل 4×7م2، و(25000 جنيه) لكل كافتريا 91م2، و(40000 جنيه) لكل مطعم.

وأكد المحافظة علي أنه تباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية ت .ف /0952281578، وتنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الأقصر الساعة الثانية عشر ظهرا في المكان والموعد المحدد، ويزاد التأمين المؤقت إلى 10% من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى فور الرسو ويجدد التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية وذك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.