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مجلة جيش الاحتلال: قطر تعاقدت مع شركة إسرائيلية لشراء خوذ طيارى الرافال

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:59 م
مجلة جيش الاحتلال: قطر تعاقدت مع شركة إسرائيلية لشراء خوذ طيارى الرافال خوذ اسرائيلية
كتب- هاشم الفخرانى

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كشفت مجلة "إسرائيل ديفنس" التى تصدر عن الجيش الاحتلال الإسرائيلى، النقاب عن أن إمارة قطر تعاقدت مؤخراً مع أحد شركات تصنيع السلاح والمعدات الإسرائيلية لشراء خوذ الطياريين فى قطر .

وقالت المجلة إنه بحسب العقد المبرم فإن الدوحة تعاقدت مع شركة "إلبيت" المتخصصة فى تصنيع السلاح والمعدات من أجل مدها بمئات الخوذ المتطورة والتى سيستخدمها الطيارين فى قطر، وخاصة طيارى مقاتلات الرافال التى تعاقدت عليها قطر مع فرنسا .

وتعتمد الدوحة فى تسليحها على إسرائيل كعناصر أساسى، حيث تستورد من الجيش الإسرائيلى قطع غيار دبابات وعربات مصفحة وناقلات جند وغيرها من المعدات بقيمة تخطت 200 مليار دولار خلال 5 سنوات .

 

 

 


اسرائيل

الجيش الاسرائيلى

تل ابيب

قطر

الدوحة

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