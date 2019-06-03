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متحدث باسم تيريزا ماى: رئيسة الوزراء تناقش مع ترامب مستقبل العلاقات التجارية

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:21 م
متحدث باسم تيريزا ماى: رئيسة الوزراء تناقش مع ترامب مستقبل العلاقات التجارية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
(رويترز)

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قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الاثنين، إنها ستبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال زيارته الحالية لبريطانيا، مضيفا أن ماى وترامب عبرا مرارا عن رغبة مشتركة فى إبرام اتفاق تجارى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 

وتأتى زيارة ترامب بعد إعلان ماى استقالتها لتفسح المجال لزعيم جديد لاستكمال طريق الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهو ما دفع بالسياسة فى هذا البلد إلى مزيد من عدم اليقين.

 

وقال المتحدث باسم ماى للصحفيين إنها ستجرى محادثات ثنائية مهمة مع ترامب أثناء زيارته. وينظم الزعيمان لقاء مع رجال أعمال بريطانيين وأمريكيين فى وقت مبكر من صباح غد الثلاثاء.

 


ترامب

تيريزا ماى

امريكا

رئيسة الوزراء البريطانية

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