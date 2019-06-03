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مبادئ محكمة الأسرة.. الحكم لجد بإلزام ابنه بموافقته على رؤية أحفاده

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 م
مبادئ محكمة الأسرة.. الحكم لجد بإلزام ابنه بموافقته على رؤية أحفاده محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقرت محكمة الأسرة مجموعة من المبادئ من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج، لتصدر محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة حكمها، بإلزام الزوج "طارق.م"، بتمكين والده "سيد غريب" صاحب الـ60 عاما، برؤية أحفاده مرة فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وذلك بعد حرمانه طوال 8 شهور بسبب خلافات الجد مع زوجة نجلها.

وتعود تفاصيل الدعوى القضائية التى أقامها الجد، أمام محكمة الأسرة، بعد أن حال القدر بينه وأحفاده من نجله الوحيد بسبب قسوة زوجته وحرمانها له وزوجته العجوز من رؤية أحفادهم، وتفننها فى الانتقام منه بحجة غضبها من حب الأطفال للجدين، لدرجة أن اتهمتهم بالتعدى على طفلتها الصغيرة كذبا وتسببت فى دخولهم لقسم الشرطة وحبسه.

وأكد الجد أثناء جلسات تسوية المنازعات، تعبت فى تربية نجلى وتزويجى له والاهتمام به وزوجته بعد عيشهم فى منزل بجوارنا، ولم أقصر يوما فى معاملة زوجة ابنى كابنتى ولكنها تجبرت فجأة، وحاولت الانتقام منى ومن زوجتى، وتركتنى فى حزنى على فراق أحفادى، ومنعتنا من رؤيتهم نهائيا رغم ذهابى لأهلها ورجائى لهم ولكنها طردنى".

وتابع الجد: "لم أتصور أن تفعل زوجة ابنى بى كل تلك المكايد وأن من كنت أشترى لها الهدايا وكل ما تطلبه حتى أننى قمت بشراء سيارة لها فى عيد ميلادها حتى لا تشعر بالنقص بسبب ظروف ابنى المادية، ولكنها ردت كل ما فعلته بتحريض نجلى بالاعتداء على وزوجتى بالضرب المبرح، أثناء تنفيذ الحكم القضائى برؤية حفيدتى حتى تمنعنا من حقنا الشرعى.

وبعد تداول جلسات الدعوى، أقرت محكمة الأسرة بحق الجدين برؤية أحفادهم، وأكدت الحيثيات، عدم قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حالة عدم وجود الأبوين، وأن حق رؤية الأجداد للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين".


محكمه الاسره

خلافات زوجيه

تمكين شقه

قرار تمكين

الحوادث

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