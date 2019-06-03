"مباحث الغربية" تفك لعز العثور على جثة سائق توك توك

نجحت ضباط البحث الجنائى بزفتى والسنطة بمحافظة الغربية، فى كشف لغز العثور على جثة سائق توك توك مكتوف الأيدى وملقى بجانبى الطريق فى نهار شهر رمضان.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائى بزفتى والسنطة برئاسة العقيد أحمد جعيصة من ضبط " م ع " 25 سنه سائق توك توك مقيم ميت حواى، " ح ع " 18 سنة سائق توك توك ومقيم ميت حواى، " م س " 52 سنة مسجل شقى خطر ومقيم ميت غمر.

وبتقنين الإجراءات وضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية فعزموا النية على استدراجه وسرقته، وبالعرض على النيابة أمر المستشار محمد الفقى رئيس نيابة السنطة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان أهالى قرية ميت ميمون التابعة لمركز ومدينة السنطة قد عثروا على جثة شاب مكثف الأيدى وملقى بجانبى الطريق، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة النجدة ومركز شرطة السنطة، ونقل الجثة إلى مستشفى السنطة العام، وإخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.