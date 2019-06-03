مباحث الغربية تضبط المتهمين بقتل سائق توك توك لمرورهم بضائقة مالية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بقتل سائق ويدعى"إسلام السيد" 20عاما، وسرقة التوك توك الخاص به، بمدينة السنطة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3متهمين لمرورهم بضائقة مالية.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد برج مأمور مركز السنطة، بالعثور على جثة لشاب على شاطئ إحدى الترع بقرية ميت ميمون.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، ضم العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث السنطة.

وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة، المتهمون "محمد.ع"، وشهرته "بندق"، و"حسن. ع"، "ناصر.م"، سائقين توك توك، لمرورهم بضائقة مالية، حيث قام المتهمين باستدراج المجنى عليه وقتله وسرقة التوك توك الخاص به وفروا هاربين، تم ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.