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ما هى جريمة الرشوة وما أركانها؟.. تعرف على الإجابة

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:00 ص
ما هى جريمة الرشوة وما أركانها؟.. تعرف على الإجابة رشوة_ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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الرشوة هى متاجرة الموظف العام فى أعمال وظيفته عن طريق الطلب أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته ومن ثم فإن جريمة الرشوة تقوم على ثلاثة أركان هى:

1. الشرط المفترض للجريمة

 2. الركن المادى 

 3. الركن المعنوى

أولا: . الشرط المفترض للجريمة ( صفة الجانى) :

 حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة رشوة أن يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى أن يكون موظفا عاما ، ويعد أيضا موظفا عاما الموظف الحكمى والتى تتمثل فى الفئات الاتية:

أ - أعضاء المجالس النيابية أو المحلية

ب - المكلفون بأداء خدمة عامة

ج.المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها

د.المحكمون والخبراء والمثمنون والمصفون والحراس القضائيين

 

ثانيا : الركن المادى: ويقوم الركن المادى لجريمة الرشوة على عنصرين

1. السلوك الاجرامى :

ويتمثل السلوك الاجرامى فى قيام الموظف العام بطلب أو قبول أو أخذ العطية

2. الغاية من السلوك الإجرامى

ويتمثل فى قيام الموظف العام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته

 

ثالثا : الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى:

1. العلم

2. الإرادة


جريمة الرشوة

أركان جريمة الرشوة

الموظف العام

الفئات التى فى حكم الموظف العام

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