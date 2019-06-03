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ما حكم زيارة القبور فى أول يوم العيد ؟ .. الإفتاء تجيب

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:32 ص
ما حكم زيارة القبور فى أول يوم العيد ؟ .. الإفتاء تجيب زيارة القبور فى العيد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يعتاد الكثير من المصريين على زيارة القبور فى أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب تأدية صلاة العيد مباشرة، ويتساءل البعض ما مدى مشروعية هذه الزيارة وهل هى مستحبة من عدمه.

وقال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى فى دار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن زيارة الأموات مشروعة ومستحبة وسنة فى كل اوقات العام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا".

وتابع عاشور :"لكن عند بعض الناس يأخذون من العيد كأنه يوم لزيارة الأموات فحسب وهذا لا شيء فيه فى الأصل يعنى لا حرج ولكن الحرج أن نقلب الأفراح وهو يوم العيد يوم الفطر بعد الصيام بدلا من أن نتنزه ونحتفل نذهب إلى المقابر ويصاحب هذا بكاء أو عويل أو شيء من هذا".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء بقوله:"إذا صاحب زيارة القبور هذه الأشياء فالزيارة هنا مكروهة وقد تذهب إلى الحرمة فى يوم العيد فالأولى أن نستمتع بعيد الفطر المبارك والأيام كلها مفتوحة لزيارة الأموات فى أى وقت من العام ونجعل العيد للفرحة والبهجة وإدخال السرور ولا ننسى أمواتنا من الدعاء فى صباح يوم العيد".


حكم زيارة الأموات فى أول يوم العيد

حكم زيارة القبور فى العيد

زياره القبور فى العيد

زياره الاموات فى العيد

Eid fitr 2019

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