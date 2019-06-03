ما حكم الصلاة والسلام على النبى وزوجاته فى صلاة العيد؟ الإفتاء تجيب

كتب على عبد الرحمن

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن جمع الصلاة والسلام تكون لحضرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وتكون فى حق غيره تبعًا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز جمعها فى صلاة العيد.

جاء ذلك فى مقطع فيديو للدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رداء على سؤال "ما حكم الصلاة والسلام على النبى وزوجاته فى صلاة العيد؟".

وأوضحت الدار أن الإمام الشافعى كان يستحسن جمع الصلاة والسلام على النبى وزوجاته فى صلاة العيد، وقال: "وإن كبر كما يكبر المصريون"، أى زيادة الصلاة على النبى والآل والذرية" فهذا حسن.