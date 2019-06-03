سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ما حكم الصلاة والسلام على النبى وزوجاته فى صلاة العيد؟ الإفتاء تجيب

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:44 م
ما حكم الصلاة والسلام على النبى وزوجاته فى صلاة العيد؟ الإفتاء تجيب
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن جمع الصلاة والسلام تكون لحضرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وتكون فى حق غيره تبعًا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز جمعها فى صلاة العيد.

 

جاء ذلك فى مقطع فيديو للدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رداء على سؤال "ما حكم الصلاة والسلام على النبى وزوجاته فى صلاة العيد؟".

 

وأوضحت الدار أن الإمام الشافعى كان يستحسن جمع الصلاة والسلام على النبى وزوجاته فى صلاة العيد، وقال: "وإن كبر كما يكبر المصريون"، أى زيادة الصلاة على النبى والآل والذرية" فهذا حسن.


الصلاه والسلام على النبى وازواجه

دار الافتاء

تكبيرات العيد

حكم الصلاه على ازواج النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تأهيل بئر زمزم لتحقيق زيادة المياه المباركة بمجرى الوادى

فيديو.. تأهيل بئر زمزم لتحقيق زيادة المياه المباركة بمجرى الوادى

عيدية أردوغان للأتراك فى عيد الفطر.. ارتفاع هائل فى أسعار السلع والخدمات

عيدية أردوغان للأتراك فى عيد الفطر.. ارتفاع هائل فى أسعار السلع والخدمات

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة