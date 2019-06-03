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مؤشر نيكى اليابانى يهبط جراء مخاوف الدخول فى موجة تباطؤ عالمية

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:30 ص
مؤشر نيكى اليابانى يهبط جراء مخاوف الدخول فى موجة تباطؤ عالمية مؤشر نيكى - أرشيفية
(رويترز)

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هبط مؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو اليابانية للأوراق المالية، اليوم الاثنين، فى وقت ينتاب فيه المستثمرين القلق إزاء تصاعد المخاطر من دخول موجة تباطؤ عالمية، وتراجع النمو المحلى نتيجة حرب الرسوم الجمركية واسعة المدى بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين.

ونزلت أسهم مجموعة "سوفت بنك" ذات الثقل على المؤشر 6.2% بعدما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مساعى البنك لجمع الأموال لصندوق ثانٍ ضخم استُقبلت بفتور من بعض كبار مُديرى الأموال فى العالم.

وأغلق مؤشر نيكى منخفضا 0.9% عند 20410.88 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق له منذ التاسع من فبراير الماضى، وخلال تعاملات اليوم نزل المؤشر 1.4% عند 20305.74 نقطة، وهو أقل مستوى فى أربعة أشهر ونصف الشهر.

إلى جانب ذلك، فإن مكاسب "الين" المتواضعة أضرت بشركات التصدير التى تتعرض لضغوط بالفعل جرّاء الخلافات التجارية العالمية. ونزل الدولار 0.1% إلى 108.19 ين، بعدما سجل خلال التعاملات الآسيوية أقل مستوى له منذ 14 يناير الماضى عند 108.10 ين فى التعاملات الآسيوية. وفقد سهم "فانوك كورب" 3.3%، ونزل سهم "ياسكاوا إلكتريك" 1.8%، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.1%، وهبط سهم كوماتسو 1.8%، وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1498.96 نقطة.


نيكى

مؤشر نيكى

اخبار الاقتصاد

بورصة طوكيو

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