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مؤسسة "انفجين" تطلق حملة للتوعية بأهمية التغذية السليمة لمرضى سرطان الثدى

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:49 م
مؤسسة "انفجين" تطلق حملة للتوعية بأهمية التغذية السليمة لمرضى سرطان الثدى الدكتورة شريفة أبو الفتوح

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تعلن مؤسسة انفجين عن رعايتها لحملة في حي الوحدة الوطنية بتاريخ 13\6\2019 ولمدة أربعة أيام، وذلك برعاية الدكتورة "شريفة أبو الفتوح"،  والهدف من هذه الحملة هو التوعية بدور التمثيل الغذائى والتغذية السليمة والمناسبة لحالات سرطان الثدى، والتشنجات العصبية، والأمراض المناعية وتأخر النمو الجسدى والعقلى.

هذه الحملة ستقدم الخدمة العلاجية لحالات التشنجات المستعصية وغير المستجيبة للعلاج الدوائى باستخدام التمثيل الغذائى ونظام الكيتوجينك الغذائى، والذى يعد العلاج الأول والأوحد لهذة الحالات، وذلك لمده لا تقل عن 3 أشهر.

كما أنها ستقدم الخدمة العلاجية لحالات اضطرابات التمثيل الغذائى فى مرضى سرطان الثدى لمده 3 أشهر،  مع ملاحظه تأثيره والسيطرة على الورم.

والجدير بالذكر أن مؤسسة انفيجن هي مؤسسة أهلية تهدف لخدمة وتنمية المجتمع المحلي، متخصصة في مجالات التغذية العلاجية  والأنشطة البحثية المتعلقة بالأمراض المستعصية والسرطان.

تم تأسيس مؤسسة  انفيجن حديثًا وبدأت أنشطتها بعد إطلاقها في 28 نوفمبر 2017، وهي نتيجة لجهود وحماس الدكتورة شريفة أبو الفتوح بعد زياراتها إلى فرنسا، وتحديداً مركز غوستاف روسي،  استلهم الدكتورة شريفة النهج القائم على الأدلة لإدخال نهج علاج السرطان التكميلي لخطط علاج السرطان التقليدية بالإضافة إلى الوقاية من السرطان والكشف المبكر.

 وإدراكاً منها لحاجة مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمثل هذه الأساليب القائمة على الأدلة ونقص البيانات الكافية بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالصحة ؛ كان لدى الدكتورة شريفة الدوافع لتأسيس انفيجن، والحصول على الدعم من مختلف الشخصيات الحكومية ، بالإضافة إلى قادة الرأي الرئيسيين في مجال التطوير والبحث العلمي والرعاية الصحية.

و تقوم المؤسسة الان بانشاء مركزا لعلاج الصرع (جارى العمل فيه ويتوقع بدءه فى منتصف شهر يونيو القادم) ليكون المركز الاول المتكامل لعلاج الصرع بالتمثيل الغذائى بمصر والشرق الاوسط (المركز 13 عالميا).

 


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التغذية الجيدة لمرضي السرطان

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