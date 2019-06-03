سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو طفلك عنيد.. اتبعى هذه النصائح معه

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:30 ص
لو طفلك عنيد.. اتبعى هذه النصائح معه طفل عنيد - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل طفلك عنيد؟ إذن عليك قراءة الأسطر القادمة لأفضل الطرق للتعامل معه بشكل طبى، وذلك وفقا لموقع "parenting".

- عدم الجدال مع الطفل أثناء حديثة أو عند فرض رأيه على أى شىء، ففى هذه الحالة بعد أن يشعر بالراحة النفسية سيأتي ويتحدث معك وسيقوم بفعل ما ترغب به.

التعامل مع الطفل العنيد

- الإصغاء للطفل العنيد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، والتي ينصح بها دون فرض رأيك عليه بل قم بإعطائه المشورة وليس أكثر.

- لا تقوم بإعطائه الأوامر بل عليك اتباع أسلوب المشاركة معه، عن طريق الرأى والرأى الآخر، وهذا الأمر يتم عن طريق احترام عقل الطفل.

- عند المناقشة مع طفلك العنيد عليك إعطاؤه العديد من الخيارات لاختيار واحد منه، فهذه الحالة تساهم بشكل كبير فى الحد من عنده الشديد، لأنه يشعر أنك لا تجبره بل أنت تقوم بإعطائه العديد من الخيارات وتحافظ على رأيه.

- عند البدء في المناقشة مع طفلك العنيد عليك الاحتفاظ بهدوئك معه، مهما حاول استفزازك، أو إثارة غضبك، لذا  عليك أن تكونى هادئة.


الطفل العنيد

طرق التعامل مع الطفل العنيد

الطفل العنيد وطرق التعامل معه

نصائح للتعامل مع الطفل العنيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

رسائل حاسمة فى مشهد هشام عشماوى (2)

رسائل حاسمة فى مشهد هشام عشماوى (2)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة