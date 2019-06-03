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لأول مرة .. ترامب يهاجم إسرائيل منذ تولية الرئاسة الامريكية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:06 ص
لأول مرة .. ترامب يهاجم إسرائيل منذ تولية الرئاسة الامريكية ترامب
كتب- هاشم الفخرانى

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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن استيائه الشديد من الدعوة لانتخابات مبكرة فى إسرائيل، حيث انتقد ولأول مرة منذ توليه الرئاسة الأمريكية السياسة الداخلية لتل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ترامب قال وهو فى طريقه للعاصمة البريطانية لندن: "رغم انتخاب نتنياهو فجأة سيخوضون العملية الانتخابية برمتها مرة أخرى بحلول شهر سبتمبر، إنه أمر سخيف، نحن لسنا سعداء بهذا".

يشار الى أن الأحزاب الإسرائيلية، تستعد لخوض غمار الانتخابات العامة، للمرة الثانية فى غضون 5 أشهر، بعد إجرائها فى إبريل الماضى، وحدد موعد الانتخابات القادمة فى 17 سبتمبر الوشيك، ويأتى ذلك بعد أن تم حل الكنيست، بعد أن فشل نتنياهو بمهمة تشكيل حكومة جديدة.

 


دونالد ترامب

الولايات المتحدة

اسرائيل

بنيامين نتنياهو

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