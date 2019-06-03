كوشنر ينفى التحدث بشأن تصريحه الأمنى مع ترامب

رويترز

نفى جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب أن يكون قد تحدث مع الرئيس بشأن تصريحه الأمنى، وذلك وفقا لما جاء فى مقابلة مع مؤسسة أكسيوس الإخبارية وسط تحقيق فى الكونجرس بشأن القضية.

وتحقق لجنة فى مجلس النواب فيما إذا كان بعض العاملين فى البيت الأبيض قد حصلوا على تصاريح أمنية عالية المستوى رغم اعتراض بعض المسؤولين.

وأبلغت مصادر بالكونجرس رويترز بأن من بين هؤلاء العاملين كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب. وسئل كوشنر عما إذا كان قد بحث تصريحه مع ترامب فقال لأكسيوس "لم أناقشه معه".