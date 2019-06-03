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كاريكاتير "التايمز".. ترامب للملكة إليزابيث: إيفانكا ستكون ملكة عظيمة

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:22 م
كاريكاتير "التايمز".. ترامب للملكة إليزابيث: إيفانكا ستكون ملكة عظيمة كاريكاتير التايمز
كتبت رباب فتحى

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خصصت صحيفة "التايمز" البريطانية كاريكاتيرها اليومى للتعليق على زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأسرته إلى المملكة البريطانية بدعوة من الملكة إليزابيث، وهى الزيارة التى أثارت كثيرا من الجدل، لاسيما مع تدخل ترامب فى مجريات السياسة البريطانية وإعلان السياسيين البريطانيين غضبهم من ذلك. 
 
كاريكاتير
 
وفى الكاريكاتير، يظهر ترامب فى مأدبة عشاء مع الملكة وتشاركه ابنته إيفانكا، ويقول للملكة "يمكننا التوصل إلى اتفاقيات كثيرة بعد بريكست! ..إيفانكا ستكون ملكة عظيمة"، فى إشارة إلى تدخل ابنته فى المشهد السياسى بدون صفة رسمية.
 
وظهرت إيفانكا فى أكثر من مناسبة رسمية مع والدها، مثل لقاء مع رئيس وزراء اليابان، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات. 

ترامب

زيارة ترامب لبريطانيا

ايفانكا ترامب

الملكة اليزابيث

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