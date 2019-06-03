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قيادى فلسطينى: أجواء عيد الفطر فى غزة صعبة وسط تصاعد معدلات الفقر والبطالة

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 م
قيادى فلسطينى: أجواء عيد الفطر فى غزة صعبة وسط تصاعد معدلات الفقر والبطالة النائب جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار
أ ش أ

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وصف النائب جمال الخضرى، رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، أجواء عيد الفطر فى غزة هذا العام بـ"الصعبة" والمعقدة، وسط تصاعد كبير فى معدلات الفقر والبطالة.

وأكد الخضرى - فى بيان صحفى اليوم الاثنين - أن استمرار الحصار يضاعف المعاناة، فى ظل تراجع كبير فى الأوضاع الاقتصادية وسط غياب حلول واقعية قادرة على تجاوز أزمات القطاع المتصاعدة.

ودعا أبناء الشعب الفلسطينى إلى مزيد من الترابط والتراحم للتخفيف من المعاناة، مشيرا إلى أن نسبة 85% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية مأساوية، فضلا عن التراجع الحاد فى مستويات الدخل وضعف القوة الشرائية.

وناشد المؤسسات الإغاثية العربية والدولية توجيه دعم عاجل لإغاثة الأسر المعوزة للتغلب على مصاعب الحياة التى يعيشوها نتيجة استمرار الحصار وتردى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وأكد أن البوابة الوحيدة التى يمكن المرور منها لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم "صفقة القرن" هى بوابة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام رغم كل المعيقات والتعقيدات فى هذا الملف، داعيا إلى استغلال كل الطاقات واستثمارها لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى.

 


الشعب الفلسطينى

عيد الفطر

الاقتصاد الفلسطينى

اللجنة الشعبية الفلسطينية

صفقة القرن

الضفة الغربية

القدس المحتلة

القضية الفلسطينية

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