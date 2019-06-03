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قطاع المعاهد الأزهرية: نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية عقب عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:30 ص
قطاع المعاهد الأزهرية: نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية عقب عيد الفطر علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية سيتم إعلانها عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انتهاء أعمال مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وجار رصدها بلجان النظام والمراقبة بالمناطق.

وأكد رئيس قطاع المعاهد، أنه أصدر تعليمات للقائمين على عمليتى التصحيح والمراجعة بضرورة تحرى الدقة، والتأنى فى أعمالهم مع التزام المهنية فى تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.

 وأكد الشيخ على خليل أن تقدير الدرجات أمانة واجبة الأداء، والمتهاون فى أدائها خائن للأمانة، وأن مؤديها لهم عند الله أجر كبير.

 جدير بالذكر، أن رئيس قطاع المعاهد قد أعلن فى وقت سابق، عن تجهيز مقرات مناسبة للتصحيح بجميع مناطق الجمهورية، تضم وسائل الاتصال الحديثة والتجهيزات المختلفة، لتتناسب ومكانة المعلمين العلمية، إضافة إلى توفير المناخ المناسب للمصححين، حتى يؤدوا أعمالهم بمنتهى الدقة.


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

تصحيح الاعدادية

الشهادة الابتدائية نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

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