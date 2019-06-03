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قرار مهم للنيابة.. تعرف على تطورات التحقيق فى سرقة شقة ابنة أحمد شوبير

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:03 م
قرار مهم للنيابة.. تعرف على تطورات التحقيق فى سرقة شقة ابنة أحمد شوبير الإعلامى الرياضى أحمد شوبير
كتب أحمد الجعفرى

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باشرت النيابة العامة فى مدينة 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، التحقيق فى واقعة سرقة شقة ابنة الإعلامى الرياضى الشهير أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأصدرت قرارا بشأن مسرح الجريمة.
 
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما انتدبت فريقا من المعمل الجنائى لرفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث.
 
 
كان قسم شرطة أول أكتوبر قد تلقى بلاغا من سلمى أحمد شوبير، ابنة نائب رئيس اتحاد الكرة، أفادت فيه بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، فحرر القسم محضرا بالواقعة برقم 5143 جنح 2019، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هوية السارق، بينما تولت النيابة التحقيق.
 

أحمد شوبير

سرقة شقة سكنية

مدينة 6 أكتوبر

اتحاد الكرة

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