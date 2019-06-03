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قبل ما تتفسح فى العيد.. الحمامات العامة والشواطئ أكثر وسيلة لنقل الفيروسات

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:00 م
قبل ما تتفسح فى العيد.. الحمامات العامة والشواطئ أكثر وسيلة لنقل الفيروسات امراض جلدية قد تنقل فى الزحام أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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يحتاج الجيمع إلى التنزه والخروج أوقات العيد اما للشواطئ أو الحدائق والمتنزهات العامة، ولكن مع قدوم العيد فى فصل الصيف وتزاحم المئات من الأشخاص قد تكون هناك بؤر تتجمع فيها ألاف الجراثيم والفيروسات التى تهدد صحتك .

قد تكون الفسخة فى العيد أكبر مصدر لنقل أمراض فيروسية أو بكتيرية لك خاصة إذا كانت مثلا على شاطئ أو عند دخول حمام عام مثلا.

الحمامات العمومية خطر كبير على الصحة لأنها تعد مصدر هام لنقل عدد كبير من الأمراض الجلدية، لذا يجب التأكد من وجود مناديل ورقية بحوزة كل شخص يضع منها فى المرحاض قبل استخدامه لضمان عدم ملامسة جلده مباشرة له.

أمراض قد تنتقل إليك من الحمامات والشواطئ
 

هناك العديد من الأمراض المعدية المثيرة للقلق والتي ترتبط عادة بالسباحة الترفيهية والخوض واستخدام مواقع الاستحمام والشواطئ، وعرض موقع " cdc"  أبزر الأمراض التى يمكن أن تنتقل من الشواطئ وأحواض الاستحمام:

 

البكتريا القولونية
 

هو مرض خطير يسبب الكائن الحي الذي يسبب الاسهال بدا من البراز الخفيف وغير الخالي من الدم إلى تلك التي كلها تقريبا من الدم،  تقوم E. coli  بإنتاج سم يتلف بطانة الأمعاء مما يؤدي إلى التهاب القولون النزفي. يحتوي هذا الكائن الحي على جرعة معدية منخفضة للغاية ويُعتقد أنه يتسبب في أكثر من 90٪ من جميع حالات متلازمة الدم الانحلالي المرتبطة بالإسهال ، وهي حالة تسبب الفشل الكلوي الحاد ، خاصة في الأطفال الصغار.

إلتهاب الكبد A
 

يُعرف التهاب الكبد الوبائي A هو أيضًا مرض شائع يرتبط بمجاري الصرف الصحي الخام، وغالبًا ما يصبح نظام الصرف الصحي الموجود هو الأكثر إشكالية في بيئة السباحة الترفيهية.

ينتج هذا المرض ناجم عن فيروس ، فهو لا يستجيب للمضادات الحيوية، ويعد التهاب الكبد (أ) مشكلة محتملة عندما يتجمع عدد كبير من الناس وحيث توجد إمدادات مزدحمة وغير كافية للصرف الصحي والشرب.

متنزهات العيد
متنزهات العيد

 

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي
 

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي الوبائي يسببه فيروس وليس بكتيريا. في السنوات الأخيرة، من المحتمل أن ينتقل هذا الفيروس عن طريق البراز عن طريق الفم ، أيضا قد ينتقل طريق أحواض المياه الساخنة والمنتجعات الصحية .


عيد الفطر

امراض جلدية

فيروسات

الحمامات العامة

بكتيريا

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