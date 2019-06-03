قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث تبدأ السبت المقبل 8 يونيو الجارى، وتنهى 3 يوليو القادم.
"اليوم السابع" يعيد نشر جدول الاختبارات والذى يحدد مواعيد امتحان كل مادة من مواد الثانوية العامة:
1- الامتحانات تبدأ 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو.
2- السبت 8 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية.
3- الاثنين 10 يونيو الاقتصاد والإحصاء.
4- الأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنية الأولى.
5- السبت 15 يونيو الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".
6- الاثنين 17 يونيو امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.
7- السبت 22 يونيو الفيزياء والتاريخ.
8- يوافق يوم 24 يونيو إجازة من الامتحانات.
9- امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الأربعاء 26 يونيو.
10 السبت 29 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
11- الاثنين 1 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
12- يختتم الطلاب امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" 3 يوليو.
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