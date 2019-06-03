قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

كتب محمود طه حسين

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث تبدأ السبت المقبل 8 يونيو الجارى، وتنهى 3 يوليو القادم.

"اليوم السابع" يعيد نشر جدول الاختبارات والذى يحدد مواعيد امتحان كل مادة من مواد الثانوية العامة:

1- الامتحانات تبدأ 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو.

2- السبت 8 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية.

3- الاثنين 10 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

4- الأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنية الأولى.

5- السبت 15 يونيو الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".

6- الاثنين 17 يونيو امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.

7- السبت 22 يونيو الفيزياء والتاريخ.

8- يوافق يوم 24 يونيو إجازة من الامتحانات.

9- امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الأربعاء 26 يونيو.

10 السبت 29 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

11- الاثنين 1 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

12- يختتم الطلاب امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" 3 يوليو.