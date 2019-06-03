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قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:30 ص
قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد
كتب محمود طه حسين

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أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث تبدأ السبت المقبل 8 يونيو الجارى، وتنهى 3 يوليو القادم.

 

"اليوم السابع" يعيد نشر جدول الاختبارات والذى يحدد مواعيد امتحان كل مادة من مواد الثانوية العامة:

 

1- الامتحانات تبدأ 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو.

2-  السبت 8 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية.

3-  الاثنين 10 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

4- الأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنية الأولى.

5- السبت 15 يونيو الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".

6- الاثنين 17 يونيو امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.

7-  السبت 22 يونيو الفيزياء والتاريخ.

8- يوافق يوم 24 يونيو إجازة من الامتحانات.

9-   امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الأربعاء 26 يونيو.

10  السبت 29 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

11-  الاثنين 1 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

12-  يختتم الطلاب امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" 3 يوليو.

125041-جدول-امتحانات-الثانوية-العامة-2019

التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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