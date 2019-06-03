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فى اليوم العالمى للبيئة.. 1.5% انخفاضا لانبعاثات عوادم المنتجات البترولية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:50 ص
فى اليوم العالمى للبيئة.. 1.5% انخفاضا لانبعاثات عوادم المنتجات البترولية انخفاض الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية - أرشيفية
كتبت هبة حسام

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن كمية انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، انخفضت بنسبة 1.5% خلال العام الماضى 2017/ 2018، مسجلة 206 ملايين و800 ألف طن، مقابل 210 ملايين طن فى العام السابق.

يأتى إعلان جهاز الإحصاء فى بيانه الصادر اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة الذى يحل فى الخامس من يونيو كل عام. وقد بدأ الاحتفال به فى العام 1972، حينما أُنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP"، بهدف دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تلك المخاطر، ويأتى احتفال هذا العام تحت شعار "دحر تلوث الهواء".                                                            

 

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وذكر جهاز الإحصاء فى بيانه، أن قطاع الكهرباء يمثل المصدر الرئيسى لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية، بنسبة 44% من إجمالى الانبعاثات، تلاها قطاع النقل بنسبة 18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15%، بينما ساهم القطاع المنزلى والتجارى بنسبة 8% من إجمالى الانبعاثات خلال العام 2017/ 2018.

وفى سياق متصل، أشار الجهاز إلى ارتفاع كمية الطاقة الكهربائية المُتجدّدة المُولّدة من الشمس ورياح الزعفران خلال العام 2016/ 2017، إذ سجلت 2780 جيجا وات/ الساعة، مقابل 2225.5 جيجاوات/ الساعة خلال العام 2015/ 2016، بزيادة نسبتها 24.9%.​

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انبعاثات ثانى اكسيد الكربون

غاز ثانى اكسيد الكربون

اليوم العالمى للبيئة

المنتجات البترولية

الطاقة المتجددة

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