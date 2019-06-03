فى اليوم الثالث .. صرف 6 مليارات جنيه من معاشات يونيو

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى يومها الثالث ، حيث بدأ صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من السبت الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية ، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ، وبنك ناصر الاجتماعى ، و مكاتب البريد كما بدأت البنوك فى الصرف اعتبارا من يوم الأحد 2 يونيو وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث تبلغ اجمالى المبالغ المحولة على البنوك 3.7 مليار جنيها لعدد 1.5 مليون قائم بالصرف



وأكدت وزارة التضامن، أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول من الشهر ، يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص ، التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى عصر اليوم الثالث من شهر يونيو قد بلغت ما يزيد عن 4.323 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية حوالي 6 مليار جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 536.833 الف حركة صرف بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه. وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الالى 1.486مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 1.746مليارجنيه، بالإضافة الى 2.300مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.380 مليارجنيه.



