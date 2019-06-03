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فوائد البقدونس يقلل احتباس الماء ويحافظ على جمال البشرة

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:00 ص
فوائد البقدونس يقلل احتباس الماء ويحافظ على جمال البشرة البقدونس
كتبت هند عادل

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البقدونس هو عشب يدخل ضمن  أنواع الخضروات ويستخدم كنوع من التوابل في شكله الطازج والمجفف لفوائدة الصحية الكثيرة للحماية من السرطان  والسكرى والتهاب المفاصل الروماتويدي كما أنه  يساعد على منع هشاشة العظام و مسكن للألم ويخفف من مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وتشنجات المعدة والانتفاخ والغثيان،حسبما ذكر موقع"organicfacts".

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يمكن العثور على البقدونس على مدار السنة في السوق فهو نبات مغذٍ للغاية ويحتوي على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة .

البقدونس غنى بالعناصر الغذائية

 

almaghribtoday-البقدونس

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية  تشمل العناصر الغذائية الموجودة في البقدونس الطازج فيتامين C والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم ومصدر جيد لفيتامين A و K و E ، والثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين B6 والفولات والحديد والزنك.

كما أنه مصدر جيد جدًا للمركبات المتطايرة مثل الميريستين والليمونين والأوجينول وألفا ثوجين أوراقها تحتوي على الطاقة والكربوهيدرات والدهون والبروتين.

فوائد البقدونس الصحية
 

مصدر غني بمضادات الأكسدة
 

يحتوي البقدونس على العديد من مضادات الأكسدة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد التى تحمى من الأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية وأمراض التنكس العصبي.

يعزز تطهير الكلى

 

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البقدونس غني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تساعد على تطهير الكلى بشكل طبيعي حيث يتم استخدامه كمدر للبول يساعد في علاج حصى الكلى وحصى المرارة والتهابات المثانة والتهابات المسالك البولية.

 

يقلل من احتباس الماء
 

البقدونس له خصائص مدرة للبول  والتي تساعد في توفير الراحة من الانتفاخ و احتباس الماء.

فقدان الوزن
 

البقدونس هو عشب كثيف المغذيات ومنخفض السعرات الحرارية ويزيل البقدونس الماء الزائد من الجسم ويطهر الكلى والكبد  ويبقي أداء الجسم في مستواه الأمثل ويساعد في فقدان الوزن.

خصائص مضادة للالتهابات
 

يستخدم البقدونس ​​لعلاج آلام الأسنان والكدمات ولدغ الحشرات والجلد الخشن

العناية بالبشرة
 

البقدونس وفير بفيتامين C ومضادات الأكسدة  لديه خصائص إنتاج الكولاجين القوية وتفتيح البشرة.

 

 


البقدونس

فوائد البقدونس

فوائد البقدونس الصحيه

فوائد البقدونس للجسم

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