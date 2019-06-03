سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة أول يوم عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:15 م
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة أول يوم عيد الفطر مجمعات استهلاكيه - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة فى محافظتى القاهرة والجيزة، أول أيام عيد الفطر المبارك، لاستمرار طرح منتجات العيد " الكعك والبسكويت " والسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

 

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يتم طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيها و60 جنيها لكيلو الكعك السادة وطرح الكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو والكعك بالمكسرات 90 جنيها للكيلو وبيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو وبيتى فور لوكس 85 جنيها للكيلو وغريبة سادة 80 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيها للكيلو.


العامة للجملة

المجمعات الاستهلاكية

عيد الفطر

مواعيد المجمعات الاستهلاكيه فى العيد

منافذ المجمعات الاستهلاكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجمعات الاستهلاكية "شغالة" فى عيد الفطر .. إلغاء إجازات المفتشين للمرور على المخابز والمطاحن .. "المصرية لتسويق الأسماك" تطرح 6 أطنان رنجة بـ32 جنيه للكيلو.. ونشرات لتوعية المواطنين قبل شراء الكعك والبسكويت

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:00 ص

انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر يونيو

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:44 ص

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:00 ص

زيادة طرح منتجات الكعك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الفطر

الأحد، 02 يونيو 2019 10:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة