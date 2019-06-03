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غرفة عمليات لتأمين احتياجات زوار شاطئ العريش خلال العيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:20 م
غرفة عمليات لتأمين احتياجات زوار شاطئ العريش خلال العيد شاطئ العريش - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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قال اللواء وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بحى الساحل يتواجد به مناديب من الإسعاف الصحة الشباب والرياضة وتحسين البيئة والإدارة والإشغالات متابعة العمل اليومى على شاطئ مدينة العريش خلال فترة العيد .

 

أضاف المعداوى، فى تصريحات له مساء اليوم، أنه تم توفير جميع العناصر الفنية اللازمة لتأمين رواد الشاطئ خلال فترة عيد الفطر، وحتى يوم 8 يونيو، وبعدها يتم استكمال أعمال تجهيز الشاطئ حتى افتتاح موسم الصيف منتصف يونيو.

 

وقال رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تقرر نزول المياه لرواد الشاطئ اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء وهو توقيت عمل العناصر الفنية من منقذين ومسعفين وأطباء، كما تم تشكيل لجنه من مجلس المدينة وشركة الكهرباء للمرور على الإشغالات، وتم تحرير محاضر سرقة تيار لبعض الإشغالات المخالفة، وبدء توافد أصحاب الإشغالات لتقنين أوضاعهم لاستخراج التصاريح اللازمة .

 

وأشار المعداوى، إلى أنه تم تقنين 11 حالة إشغال اعتبارا من اليوم وجارى تصحيح ومتابعة باقى الإشغالات، مضيفًا أنه بعد إجازة العيد ستستكمل أعمال تجميل مدخل مدينة العريش، وتتضمن ترميم وصيانة مدخل مدينه العريش ورفع كفاءة أعمدة الإنارة استعدادا لبدء موسم الصيف.

 


شمال سيناء

العريش

عيد الفطر

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