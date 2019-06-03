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طلاب جامعة مصر الدولية يطلقون مبادرة للقضاء على تناول "المسكنات"

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:57 م
طلاب جامعة مصر الدولية يطلقون مبادرة للقضاء على تناول "المسكنات" طلاب جامعة مصر
كتب- أحمد يعقوب

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أطلق مجموعة من طلاب "جامعة مصر الدولية" بالصف الرابع حملة  توعوية، كفكرة لمشروع تخرجهم تنطوى على هدف أساسى وهو توعية المجتمع المصرى بأضرار المسكنات.

توسعت فكرة التخرج لشباب الجامعة والتى حملت اسم "فكر فى الحبة حبـة"، لتضع حلا للمشكلة من خلال الحديث عن وسائل أخرى تساعد في تحمل الجسد للألم من دون مسكنات، حيث قام الطلاب بإجراء استطلاع رأى في الشارع المصرى والذى أسفر عن عدد من النتائج، وهى:

ـ  90% من المصريين يستخدمون المسكنات بدون مراجعة الجرعة المُحددة.

ـ  تناول المسكنات يؤدى إلى أعراض جانبية خطيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر، ضعف المناعة، سهولة انتكاسة الجسم بسبب تكوين مناعة مضادة ضد المسكن نفسه، مما يؤدي إلى زيادة جرعة المُسكن المطلوبة لخفض الألم.

ـ  تساهم المسكنات فى تقرحات المَعدة بسبب المواد الكيميائية التى تفرزها المسكنات فى المعدة.

ـ على المدى الطويل تسبب المسكنات خطر الفشل الكبدى والكلوى.

تضمنت مبادرة الطلاب والتى تم تنفيذها كفكرة لمشروع تخرجهم، عدد من الحلول والبدائل، حيث وجد أن شُرب المياه أحد أهم البدائل التى تساعد على تسكين حدة الألم والصداع وتقليل مُدته، كذلك الرياضة البسيطة يومياً والتي تساعد على تنشيط العِظام وتقوية العضلات.

وقد توصل الطُلاب، ضمن مبادرتهم لبديل لألم الأسنان الذى يعتبر أكثر انواع الألم انتشارا بين الكبار والصغار وهو خلط الفانيليا بالماء.

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مصر الدولية

تناول المسكنات

العلاج بالمسكنات

مبادرة مصر الدولية

اخبار الاقتصاد

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