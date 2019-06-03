طقس العيد بيضحك.. اعرف توقعات الأرصاد خلال الـ48 ساعة المقبلة × 18 معلومة

وفق الحسابات الفلكية من المقرر أن يكون عيد الفطر غدا الثلاثاء، وننتظر قرار دار الإفتاء بعد استطلاع رؤية الهلال عقب غروب شمس اليوم، لكن فى كل الأحوال فقد جهّزت الأرصاد الجوية توقّعاتها لطقس العيد.

وأعدّت هيئة الأرصاد الجوية توقعا لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين، لتشمل تلك التوقعات عيد الفطر 2019 سواء كان غدا أو بعد غد، وأبرز ما تضمنته تلك التوقعات انخفاض الحرارة 3 درجات على أغلب الأنحاء، بينما تسجل العظمى فى القاهرة 34 درجة بعدما كانت 37 درجة اليوم الاثنين.

ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، تزامنا مع استقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال 18 معلومة موجزة ومبسطة:

1- توقعات بانخفاض الحرارة بمتوسط 3 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

2- درجات الحرارة تعود للدوران حول مُعدّلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

3- الطقس لطيف على السواحل الشمالية.

4- من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة.

5- طقس اليومينالمقبلين حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

6- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

7- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

8- قد تكون السحب مصحوبة بأمطار خفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

9- الرياح معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد.

10- تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

11- درجات الحرارة المُتوقعة على السواحل الشمالية الغربية 30 للعظمى و20 درجة للصغرى.

12- درجات الحرارة المُتوقّعة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 للعظمى و21 للصغرى.

13- درجات الحرارة المتوقعة على الوجه البحرى والقاهرة 35 للعظمى و22 للصغرى.

14- درجات الحرارة المتوقعة على جنوب سيناء والغردقة 38 للعظمى و30 للصغرى.

15- درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى.

16- درجات الحرارة المتوقعة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 للعظمى و31 للصغرى.

17- الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

18- يُنصح بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة.