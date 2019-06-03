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طفل أمريكى يقص شريط بناء الجدار الحدودى بعد جمعه 22 ألف دولار تبرعات

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:38 م
طفل أمريكى يقص شريط بناء الجدار الحدودى بعد جمعه 22 ألف دولار تبرعات الطفل صاحب التبرعات
كتبت: إنجى مجدى

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ذكرت مجلة نيوزويك أن طفل أمريكى عمره، 7 سنوات، ساعد فى جمع تبرعات تبلغ 22 ألف دولار لبناء الجدار الحدودى، الذى يصر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على بنائه على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين.

 

وأوضحت المجلة، بحسب موقعها الإلكترونى، الاثنين، أن الطفل بينتون ستيفينز قاد حفل لقص الشريط لمشروع بناء الجدار من الأموال الخاصة. واستطاع الطفل جذب الانظار بعد أن سعى لجمع أكثر من 22 ألف دولار من خلال بيع مشروب الشيكولاتة الساخنة لتحقيق مشروع ترامب.

 

وانضم ستيفنز قبل أيام إلى حملة "نحن نبنى الجدار"، وهى مبادرة تمويل جماعى يقودها مواطنون عاديون لبناء الجدار، وأقامت المجموعة حفل لقص الشريط أمام قسم تم بناؤه حديثا فى صن لاند بارك بولاية نيومكسيكو.

 


جدار المكسيك

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

المهاجرين

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