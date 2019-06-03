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طالب الأزهر بعد تكريم الرئيس: "أشعر أننى حققت الفخر لأسرتى"

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:19 م
طالب الأزهر بعد تكريم الرئيس: "أشعر أننى حققت الفخر لأسرتى" جانب من التكريم
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد طالب الأزهر المتفوق، عبد الرحيم محمد على إبراهيم، أنه سعيد بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له فى مسابقة "الحفظ والصوت الحسن والتجويد"، والتى نظمتها وزارة الأوقاف المصرية، معلقًا: "أشعر أننى حققت الفخر لأسرتى بين قريتنا ومصر كلها".

 

وأضاف عبد الرحيم، لـ"اليوم السابع"، أنه من حفظة القران الكريم، وأتم ختمه منذ أن كان بالصف السادس الابتدائى، وتقدم لمسابقة القران الكريم من خلال إعلان الأوقاف المطروح بكلية الدراسات الإسلامية بنين بجامعة الأزهر فرع أسوان.

 

من جانبها، عبرت والدة الطالب المتفوق، عن سعادتها والشعور بالفخر بعد تكريم رئيس الجمهورية لابنها عبد الرحيم، مؤكدةً أنه جاء بالفخر لأسرته ولمصر كلها، وتشعر بأن الله يرفعه بسبب حفظه لكتاب الله، موضحةً بأن ابنها اعتاد على التفوق منذ الصغر، حيث حصد المركز الأول بالشهادة الابتدائية، بالمعهد الأزهرى بقريته التى يعيش فيها وهى "الشطب" بمركز دراو محافظة أسوان، ثم التحق بالمعهد الإعدادى الثانوى بمدينة دراو، ثم كلية الدراسات الإسلامية بمدينة أسوان.

 

وأوضحت الأم، بأن لديها خمسة من الأبناء هم 3 ذكور وبنتين، وزوجها بالمعاش، وهى ربة منزل لا تعمل ولكن سخرت وقتها لتربية أبنائها، مشيرة إلى أن الفضل بعد الله عز وجل يرجع فيما وصل إليه ابنها عبد الرحيم، لأخته الكبيرة "كريمة" لأنها كانت متفوقة دراسيًا وأتمت حفظ القران الكريم مبكرًا وساعدت شقيقها عبد الرحيم على حفظ القران، ونقلت إليه العلم التى تحصلت عليه.

 


الازهر

الرئيس

حفظ القران

الاوقاف

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